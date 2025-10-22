Accord commercial : Séoul et Washington réalisent des avancées partielles

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud met les bouchées doubles pour parvenir à sceller un accord commercial définitif avec les Etats-Unis, avant un nouveau tête-à-tête entre leurs dirigeants, prévu en marge du prochain sommet de l’Apec à Gyeongju. Chargés de mener les négociations en ce sens, le premier secrétaire de Lee Jae Myung à la coordination politique et le ministre de l’Industrie et du Commerce ont à nouveau retrouvé, hier à Washington, le secrétaire américain au Commerce.A l’issue de leur rencontre, Kim Yong-beom a annoncé aux journalistes « avoir échangé sur les litiges non résolus ». Selon lui, bien que « des avancées partielles » aient été réalisées, un ou deux points nécessitent encore une coordination. A la question de savoir si les négociations tarifaires entraient dans leur dernière phase, il a répondu que ce n’était pas forcément le cas.Avant d’être reçu par Howard Lutnick au siège de son département au Commerce, Kim Yong-beom avait également fait état de « différends persistants », sans pour autant les préciser. Ils concerneraient les détails liés au plan d’investissement de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, promis par Séoul lors de la conclusion du traité commercial préliminaire, en juillet.Interrogé sur la possibilité d’une nouvelle entrevue avec le ministre américain, il a estimé difficile de le revoir en présentiel, précisant que les futurs pourparlers devront être menés en visioconférence, si nécessaire.