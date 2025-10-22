Aller au menu Aller à la page

Le nouveau ministre japonais des Affaires étrangères souligne l’importance des relations avec Séoul

Write: 2025-10-23 09:54:26Update: 2025-10-23 12:40:11

Le nouveau ministre japonais des Affaires étrangères souligne l’importance des relations avec Séoul

Photo : YONHAP News

A l'occasion de sa prise de fonction, hier, le nouveau ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré que la Corée du Sud était un voisin important avec lequel l'archipel devait coopérer en tant que partenaire face à plusieurs enjeux internationaux.

Toshimitsu Motegi a également exprimé son intention de développer les relations bilatérales en les tournant vers l’avenir. Il a ensuite mis en avant l’importance de la coopération entre Séoul, Tokyo et Washington face à Pyongyang, ainsi que la nécessité d’une coordination stratégique en matière de sécurité, tant militaire qu’économique. 

Concernant une possible rencontre entre les dirigeants sud-coréen et japonais à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju en Corée du Sud, le chef de la diplomatie nippone a précisé que le calendrier n’était pas encore fixé.

Par ailleurs, celui qui avait déjà occupé ce poste de 2019 à 2021 a affirmé son intention de renforcer l’alliance avec les Etats-Unis et de promouvoir une diplomatie libre et ouverte pour l’Indo-Pacifique. A propos de la Chine, il a insisté sur la nécessité de développer une relation stratégique mutuellement bénéfique afin d’accroître la compréhension et la coopération.
