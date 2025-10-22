Apec : augmentation du nombre de touristes étrangers à Gyeongju

Photo : YONHAP News

A l’approche du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, prévu à la fin du mois, de plus en plus de touristes étrangers visitent cette ville du sud-est.Selon les données de l'Office national du tourisme, entre janvier et septembre, leur nombre s’élevait à 972 000, dépassant celui de la même période en 2024, avec 866 000. Ce chiffre avait chuté à 57 000 en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, mais il avait commencé à remonter deux ans plus tard, atteignant 167 000.Selon les statistiques touristiques de la ville, lors des congés de Chuseok du 3 au 9 octobre dernier, le nombre de visiteurs dans quatre sites touristiques majeurs, dont la rue Hwangridan, le palais Donggung et l’étang Wolji, a dépassé les 700 000. Parmi eux, environ 35 000 étaient des étrangers, un chiffre supérieur à celui des congés de la fête traditionnelle en 2024.D’après la municipalité, alors qu’autrefois, les touristes étrangers visitaient principalement les sites historiques célèbres, ils se rendent désormais également dans le centre-ville, et leur nationalité est plus diversifiée. Elle estime la hausse de leur venue à l’essor de la culture coréenne et l’attention internationale portée à l’ancienne capitale de Silla à l’approche de l’Apec.