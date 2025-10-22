Apec : augmentation du nombre de touristes étrangers à Gyeongju

A l’approche du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, prévu à la fin du mois, de plus en plus de touristes étrangers visitent cette ville du sud-est.
Selon les données de l'Office national du tourisme, entre janvier et septembre, leur nombre s’élevait à 972 000, dépassant celui de la même période en 2024, avec 866 000. Ce chiffre avait chuté à 57 000 en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, mais il avait commencé à remonter deux ans plus tard, atteignant 167 000.
Selon les statistiques touristiques de la ville, lors des congés de Chuseok du 3 au 9 octobre dernier, le nombre de visiteurs dans quatre sites touristiques majeurs, dont la rue Hwangridan, le palais Donggung et l’étang Wolji, a dépassé les 700 000. Parmi eux, environ 35 000 étaient des étrangers, un chiffre supérieur à celui des congés de la fête traditionnelle en 2024.
D’après la municipalité, alors qu’autrefois, les touristes étrangers visitaient principalement les sites historiques célèbres, ils se rendent désormais également dans le centre-ville, et leur nationalité est plus diversifiée. Elle estime la hausse de leur venue à l’essor de la culture coréenne et l’attention internationale portée à l’ancienne capitale de Silla à l’approche de l’Apec.