BOK : maintien du taux directeur pour la troisième fois d’affilée

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé aujourd’hui de maintenir son taux directeur inchangé, à 2,5 %. L’institution a expliqué ce troisième gel consécutif par la flambée des prix de l'immobilier ainsi que la dépréciation du won face au dollar américain.La banque centrale a précisé juger convenable de maintenir le taux à son niveau actuel, étant donné qu’il est nécessaire de continuer de scruter de près l’impact des récentes mesures gouvernementales visant à freiner la hausse immobilière sur le marché du logement dans Séoul et sa région, sur les emprunts des ménages et sur la stabilité financière.Lors de l’audit parlementaire de son établissement, lundi, Rhee Chang-yong, avait déjà mis en garde contre l’envol des prix de l’immobilier. Il a dans la foulée annoncé ne pas vouloir « irriter » le marché par un nouvel assouplissement monétaire.A propos du taux de change entre la devise nationale et le billet vert, la BOK a indiqué qu'il avait considérablement augmenté notamment en raison de l’incertitude entourant les négociations tarifaires Séoul-Washington et de la reprise de la guerre commerciale américano-chinoise.