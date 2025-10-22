Négociations commerciales : Lee Jae Myung se montre confiant

Photo : YONHAP News

Sur fond d’ultimes négociations tarifaires avec les Etats-Unis, Lee Jae Myung a accordé une interview à CNN, publiée aujourd'hui. Il s'y est exprimé sur les affaires courantes qui préoccupent les deux pays.Interrogé sur la possibilité que les discussions puissent aboutir à l’occasion du sommet de l’Apec à Gyeongju, le président de la République a répondu croire qu’il faudrait encore du temps pour y parvenir, tout en faisant confiance à « la rationalité des Etats-Unis ». Il a ajouté que Séoul et Washington finiront par arriver à des résultats acceptables par tous, puisqu’ils sont alliés et partagent le bon sens et la raison. Le chef de l'Etat aurait fait mention du « temps » pour dire ne pas vouloir négocier l’accord définitif à la hâte et dans un délai précis.Sur l’éventuelle rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, lors de la prochaine venue du second en Corée du Sud pour l’Apec, Lee Jae Myung a indiqué que « c’est une très bonne chose ». Selon lui, le président des Etats-Unis a la volonté d’amener la paix dans le monde. Raison pour laquelle il l’a appelé à devenir médiateur pour la paix dans la péninsule.L’occupant du Bureau de Yongsan en a profité pour exhorter le dirigeant nord-coréen à renouer le dialogue qui, selon lui, est un premier pas vers la solution à plusieurs questions.