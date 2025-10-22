Apec : renforcement de la coopération en matière d’IA

Photo : YONHAP News

Les pays de l'Asie-Pacifique ont décidé d’unir leurs forces afin de mieux faire face à l’ère de l’intelligence artificielle (IA). C'est ce qu'a annoncé aujourd’hui Koo Yoon-cheol à l’issue de la réunion conjointe des ministres chargés des finances et de la réforme structurelle de l'Apec à Incheon.Le ministre a déclaré que la Corée du Sud, en tant que pays hôte, a proposé un nouveau paradigme de coopération face aux transformations de l’ordre économique à l’ère de l'IA. Il a souligné qu'il est significatif que les 21 économies membres sont parvenues à un accord à l'unanimité à quelques jours du sommet prévu à Gyeongju.Les ministres des Finances ont adopté une feuille de route baptisée « Plan d'Incheon », qui fixera les grandes orientations de discussion pour les cinq prochaines années. Elle repose sur quatre axes : l’innovation, la finance, la politique budgétaire ainsi que l'accès et les opportunités inclusifs.Lors de la conférence sur les réformes structurelles, les participants ont également approuvé une déclaration commune portant sur l'innovation de la technologie numérique. Ils se sont engagés à améliorer de 20 % d’ici dix ans cinq domaines clés : l’accès au marché, les services financiers, l’environnement des affaires, la concurrence et le règlement des différends.