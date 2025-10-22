APEC : émission d’un timbre commémoratif pour le sommet de Gyeongju

Photo : YONHAP News

Korea Post a annoncé l’émission de timbres commémoratifs pour célébrer le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju. Un seul modèle sera imprimé à 480 000 exemplaires.Le timbre présente sur les deux côtés les pagodes Dabotap et Seokgatap, patrimoines culturels situés dans la ville hôte. L’emblème « APEC 2025 KOREA » est positionné au centre.L'Apec revient en Corée du Sud, 20 ans après la 13e réunion qui s'était tenue à Busan en 2005. Placées sous le thème « Construire ensemble un avenir durable », l’événement abordera notamment la promotion du commerce et de l’investissement, le renforcement de la connectivité à travers les échanges, ainsi que la réduction des fractures numériques et la stimulation de l’innovation.Les timbres commémoratifs seront disponibles dans les bureaux de poste principaux et sur le site Internet de la poste sud-coréenne.