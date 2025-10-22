Apec : la Maison Blanche confirme le déplacement de Donald Trump en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Maison Blanche a officiellement annoncé, hier, que Donald Trump se rendra le 29 octobre en Corée du Sud, où se déroulera le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).Au cours de sa visite de deux jours, le président américain tiendra un second tête-à-tête avec Lee Jae Myung. Les discussions devraient se concentrer sur les négociations commerciales, notamment autour des 350 milliards de dollars d'investissements sud-coréens aux Etats-Unis.Donald Trump assistera également au déjeuner des PDG de l’Apec et au dîner des chefs d’Etat, puis terminera sa visite par un entretien avec Xi Jinping. Pour des raisons d’agenda, il devrait être absent de la séance plénière du sommet. Il effectuera ensuite un déplacement de trois jours au Japon, pour y rencontrer la nouvelle Première ministre, Sanae Takaichi.Par ailleurs, certains prévoient qu’à l’occasion de l’Apec, une rencontre surprise pourrait avoir lieu avec Kim Jong-un. Mais la Corée du Nord ne figure pas dans l’itinéraire officiel du dirigeant américain.