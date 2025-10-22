Apec : Lee Jae Myung appelle le monde à ouvrir une nouvelle ère

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné, hier, lors d’une réunion avec ses conseillers, qu’à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, le monde devait ouvrir une nouvelle ère de coexistence et de coopération.Lee Jae Myung a déclaré que la Corée du Sud devait prendre l’initiative pour surmonter les défis communs de l’humanité, tels que la transition vers l’intelligence artificielle et les changements démographiques, grâce à une coopération multilatérale. Il a également demandé aux ministères concernés de se préparer minutieusement à l’événement.Concernant l’industrie de défense, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités autonomes afin de promouvoir la paix dans la péninsule coréenne et la croissance économique. Pour cela, il a exhorté à des efforts à l’échelle du gouvernement. Il a ajouté que, malgré la hausse de commandes des entreprises coréennes de défense, il ne fallait pas s’en contenter, mais plutôt effectuer d’importants investissements budgétaires et des réformes institutionnelles audacieuses, ainsi que renforcer la coopération mondiale.