Négociations commerciales : Séoul et Washington toujours divisés sur les investissements

Photo : YONHAP News

Ce matin, à son retour de Washington, où il a mené les dernières discussions visant à finaliser l’accord commercial avec les Etats-Unis, le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique a déclaré aux journalistes que les deux pays campaient toujours sur leurs positions respectives sur les points clés.Kim Yong-beom n’a cependant pas écarté la possibilité de parvenir à un compromis à l’occasion du sommet de l’Apec, prévu la semaine prochaine à Gyeongju. En effet, il a affirmé qu' « il reste encore un long chemin à parcourir, mais toutes négociations peuvent aboutir in extremis ».La proportion du montant en espèces dans les investissements de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, promis par la Corée du Sud, serait le principal point bloquant. Si l’administration Trump a fait une concession pour ne plus exiger de paiement en liquide de l’intégralité, elle réclame toujours une somme importante d’argent en espèces.Les deux alliés sont également divisés sur le mode de versement. Séoul préfère l’échelonner sur une longue période alors que Washington souhaite un paiement avant la fin du mandat de Donald Trump, comme s’y sont engagés l’Union européenne et le Japon.La question qui se pose désormais est de savoir si Lee Jae Myung et son homologue américain arriveront à un accord définitif lors de leur tête-à-tête à Gyeongju.