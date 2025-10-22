Apec : exercice aérien conjoint Séoul-Washington réduit à une semaine

La grande manœuvre aérienne conjointe sud-coréano-américaine, « Freedom Flag », prévue initialement pendant deux semaines à partir de la semaine prochaine, se déroulera cette année uniquement lors de la seconde semaine. La première sera réalisée uniquement par les forces américaines.
Selon l’armée de l’air, hier, cette décision a été prise pour maintenir l’état de préparation militaire en vue du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju. Elle a expliqué qu’elle avait examiné, avec les Etats-Unis, la possibilité d’organiser un entraînement conjoint de deux semaines plus tard dans l’année, mais que le calendrier n’avait pas pu être modifié en raison de contraintes du côté américain. Elle a toutefois souligné que les forces participant à l’exercice seraient similaires à celles des années précédentes et qu’elle s’efforcerait d’atteindre l’objectif de l’entraînement, à savoir améliorer la capacité de mener des opérations conjointes.
Pour rappel, les forces aériennes sud-coréennes et américaines organisent chaque année deux grands exercices conjoints, au premier et au second semestre.