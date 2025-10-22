Apec : exercice aérien conjoint Séoul-Washington réduit à une semaine

Photo : YONHAP News

La grande manœuvre aérienne conjointe sud-coréano-américaine, « Freedom Flag », prévue initialement pendant deux semaines à partir de la semaine prochaine, se déroulera cette année uniquement lors de la seconde semaine. La première sera réalisée uniquement par les forces américaines.Selon l’armée de l’air, hier, cette décision a été prise pour maintenir l’état de préparation militaire en vue du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju. Elle a expliqué qu’elle avait examiné, avec les Etats-Unis, la possibilité d’organiser un entraînement conjoint de deux semaines plus tard dans l’année, mais que le calendrier n’avait pas pu être modifié en raison de contraintes du côté américain. Elle a toutefois souligné que les forces participant à l’exercice seraient similaires à celles des années précédentes et qu’elle s’efforcerait d’atteindre l’objectif de l’entraînement, à savoir améliorer la capacité de mener des opérations conjointes.Pour rappel, les forces aériennes sud-coréennes et américaines organisent chaque année deux grands exercices conjoints, au premier et au second semestre.