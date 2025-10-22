Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intercoréen

Deux soldats nord-coréens ont violé la MDL en poursuivant le transfuge

Write: 2025-10-24 10:41:50Update: 2025-10-24 11:03:31

Deux soldats nord-coréens ont violé la MDL en poursuivant le transfuge

Photo : YONHAP News

Un soldat nord-coréen a fait défection, dimanche 19 octobre, en franchissant la ligne de démarcation militaire (MDL) au centre de la DMZ séparant les deux Corées. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait annoncé qu’aucun mouvement inhabituel de l’armée du Nord n’avait été observé. 

Toutefois, aujourd’hui, une information indique que, quelques heures après que le militaire a traversé la frontière, deux de ses collègues armés chacun d’un fusil ont été identifiés dans la partie sud de la zone démilitarisée, à 200 mètres à peine d’un poste de garde sud-coréen. Ils auraient alors poursuivi le transfuge. L’armée du Sud leur a adressé un message d’avertissement, avant de tirer des coups de semonce. Les deux soldats se sont alors déplacés vers le nord. 

A ce propos, le JCS a expliqué que le déserteur était passé au Sud vers 7h et les deux soldats nord-coréens avaient violé la MDL vers 14 ou 15h, et qu’en raison de cet écart de temps, il était difficile de savoir s’il s’agissait d’une poursuite ou non. Il a ajouté avoir décidé de ne pas rendre publics les faits, de son propre jugement. Il est toutefois évoqué la possibilité de ne pas vouloir irriter le régime de Kim Jong-un, alors que l’administration de Lee Jae Myung tente d’opérer un rapprochement avec lui.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >