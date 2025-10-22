Deux soldats nord-coréens ont violé la MDL en poursuivant le transfuge

Photo : YONHAP News

Un soldat nord-coréen a fait défection, dimanche 19 octobre, en franchissant la ligne de démarcation militaire (MDL) au centre de la DMZ séparant les deux Corées. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait annoncé qu’aucun mouvement inhabituel de l’armée du Nord n’avait été observé.Toutefois, aujourd’hui, une information indique que, quelques heures après que le militaire a traversé la frontière, deux de ses collègues armés chacun d’un fusil ont été identifiés dans la partie sud de la zone démilitarisée, à 200 mètres à peine d’un poste de garde sud-coréen. Ils auraient alors poursuivi le transfuge. L’armée du Sud leur a adressé un message d’avertissement, avant de tirer des coups de semonce. Les deux soldats se sont alors déplacés vers le nord.A ce propos, le JCS a expliqué que le déserteur était passé au Sud vers 7h et les deux soldats nord-coréens avaient violé la MDL vers 14 ou 15h, et qu’en raison de cet écart de temps, il était difficile de savoir s’il s’agissait d’une poursuite ou non. Il a ajouté avoir décidé de ne pas rendre publics les faits, de son propre jugement. Il est toutefois évoqué la possibilité de ne pas vouloir irriter le régime de Kim Jong-un, alors que l’administration de Lee Jae Myung tente d’opérer un rapprochement avec lui.