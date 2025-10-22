Apec : Mark Carney souhaite avoir un entretien avec Xi Jinping à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre canadien souhaite tenir une rencontre bilatérale avec le président chinois lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju, en Corée du Sud.Cette déclaration a été faite, hier lors d'un point presse, par un haut responsable d'Ottawa. Cette prise de position intervient alors que les deux pays sont dans un conflit commercial lié à l’imposition de droits de douane.Pour rappel, les tensions commerciales se poursuivent entre les deux parties depuis l’annonce par le Canada, l’année dernière, de l’imposition de tarifs douaniers sur les véhicules électriques, l’acier et l’aluminium chinois. Cette décision a été suivie par les mesures antidumping de la Chine sur le colza et le caoutchouc halogéné butyle canadiens, ainsi que l’imposition, cette année, de droits de douane supplémentaires sur certains produits agricoles et halieutiques.