Koo Yun-cheol promet de réagir à temps à l’éventuelle volatilité des marchés financiers

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Economie et des Finances a tenu aujourd’hui une réunion pour faire le point sur la situation des marchés financiers sud-coréens. A cette occasion, Koo Yun-cheol a affirmé que l’incertitude s’étendait à l’échelle mondiale en raison de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, du dérapage budgétaire en France ou de la crise politique au Japon. Il a promis de surveiller de près, 24h sur 24, l’évolution des facteurs externes, et d’agir à temps, si nécessaire.Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), le patron de la FSC, le régulateur financier, ainsi que le chef du FSS, son organe exécutif, étaient eux aussi présents à la conférence.Les participants se sont alors accordés à dire que la demande intérieure a retrouvé des couleurs, portée par l’effet du budget supplémentaire ainsi que l'amélioration du moral des consommateurs, et que les activités économiques sont plus stables que prévu. Ils ont ajouté que les marchés financiers, tout particulièrement la Bourse, affichent une tendance positive. Seule ombre au tableau : le marché immobilier montre des signes de surchauffe. Il a par conséquent été recommandé de mobiliser tous les efforts possibles pour les apaiser.