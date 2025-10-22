Apec : la diplomatie pragmatique de Lee Jae Myung sera mise à l’épreuve

Photo : YONHAP News

A l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, le président de la République verra sa diplomatie pragmatique, centrée sur l’intérêt national, mise à l’épreuve. Cet événement pourrait en effet constituer un tournant décisif pour la réorganisation de l’ordre commercial mondial et l’avenir économique et sécuritaire de la péninsule coréenne.Lors de l’Apec, Lee Jae Myung tiendra des tête-à-tête avec Donald Trump et Xi Jinping. Il prévoit, d’une part, de réaffirmer l’alliance avec les Etats-Unis, et d’autre part, de renforcer la coopération économique et de maintenir de bonnes relations avec la Chine. Le chef de l'Etat doit également rencontrer la nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi.De plus, lors des débats sur l’intelligence artificielle (IA) et les changements démographiques au sommet de l’Apec, il pourrait présenter son projet de « société de base fondée sur l’IA », offrant une occasion de démontrer son leadership diplomatique à l’international.Par ailleurs, le face-à-face Washington-Pékin pourrait favoriser les progrès dans le dialogue nord-coréano-américain et renforcer le rôle d’intermédiaire de Séoul.