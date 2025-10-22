Criminalité transfrontalière : lancement d’un groupe consultatif de coopération internationale

Photo : YONHAP News

Une entité consultative de coopération internationale pour la lutte contre la criminalité transfrontalière a été créée hier à l’initiative de la Police sud-coréenne. Les organisations policières internationales, dont Interpol et Aseanapol, ainsi que huit pays y participent pour le moment. Parmi eux, le Cambodge, la Thaïlande, les Philippines, le Laos et les Etats-Unis.L’Agence nationale de police de Corée du Sud (KNPA) a précisé que le nouveau dispositif a pour objectif de mieux partager les informations concernant les centres d’arnaques en ligne et de travailler en plus étroite collaboration pour les enquêtes sur les escroqueries téléphoniques. Sa première réunion aura lieu en novembre à Séoul.L’attaché de communication internationale de la KNPA a indiqué que les centres d’arnaque tentaculaires sont aussi impliqués dans la traite d'êtres humains, les violences organisées et les cybercrimes, et que le nouvel organe se veut un nouveau modèle de sécurité internationale contre ces fraudes.