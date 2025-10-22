Apec : Séoul prévoit des sommets avec Washington et Pékin

Photo : YONHAP News

A l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu le 31 octobre et le 1er novembre à Gyeongju, Lee Jae Myung rencontrera Donald Trump le 29 octobre. Le lendemain, il enchaînera plusieurs entretiens bilatéraux avec des dirigeants de pays participants, dont le Canada. Le tête-à-tête avec Xi Jinping se déroulera le 1er novembre dans l’après-midi. Les entrevues devraient se tenir soit sur le site de l’Apec, soit dans un musée de la ville hôte.La date du face-à-face avec Sanae Takaichi, nouvelle Première ministre japonaise, est encore en cours de coordination. Concernant une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a précisé qu'il n'y avait rien de nouveau à signaler pour le moment.Par ailleurs, le chef de l'Etat sud-coréen se rendra à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 26 au 27 octobre pour participer au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il y rencontrera le Premier ministre cambodgien afin de discuter du renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que de la coopération contre les escroqueries en ligne.