Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Apec : Séoul prévoit des sommets avec Washington et Pékin

Write: 2025-10-24 12:46:41Update: 2025-10-24 15:46:40

Apec : Séoul prévoit des sommets avec Washington et Pékin

Photo : YONHAP News

A l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu le 31 octobre et le 1er novembre à Gyeongju, Lee Jae Myung rencontrera Donald Trump le 29 octobre. Le lendemain, il enchaînera plusieurs entretiens bilatéraux avec des dirigeants de pays participants, dont le Canada. Le tête-à-tête avec Xi Jinping se déroulera le 1er novembre dans l’après-midi. Les entrevues devraient se tenir soit sur le site de l’Apec, soit dans un musée de la ville hôte.

La date du face-à-face avec Sanae Takaichi, nouvelle Première ministre japonaise, est encore en cours de coordination. Concernant une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a précisé qu'il n'y avait rien de nouveau à signaler pour le moment.

Par ailleurs, le chef de l'Etat sud-coréen se rendra à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 26 au 27 octobre pour participer au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il y rencontrera le Premier ministre cambodgien afin de discuter du renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que de la coopération contre les escroqueries en ligne.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >