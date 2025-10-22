Lee Jae Myung prudent à l’égard de l’impact des négociations tarifaires avec Washington

Photo : YONHAP News

Dans une interview écrite avec « The Straits Times », publiée aujourd’hui, le président de la République a déclaré « examiner avec prudence l’impact potentiel des négociations tarifaires avec Washington sur les marchés financiers sud-coréens ». Il a également indiqué « étudier les moyens de porter les intérêts mutuels des deux pays à leur maximum ».Selon le quotidien singapourien, le chef de l’Etat a annoncé « faire des efforts en vue d’aplanir les différends » avant son nouveau tête-à-tête avec Donald Trump, prévu le 29 octobre à Gyeongju en marge du sommet de l’Apec. Il s’est cependant montré circonspect quand il s’agit de fixer « artificiellement » une date limite pour y parvenir. Le dirigeant sud-coréen avait déjà affiché une telle volonté lors d’un précédent entretien avec CNN.En ce qui concerne le positionnement de son pays dans les relations avec la Chine en conflit avec les Etats-Unis, le locataire du Bureau de Yongsan a souligné l’importance des intérêts nationaux. Il a appelé certains de ses concitoyens à s’abstenir de manifestations ciblant spécifiquement les Chinois. Un racisme qui suscitera la méfiance entre les deux voisins, selon lui.A noter que le président Lee a accordé cet entretien au média singapourien à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le pays du Matin clair et la cité-Etat.