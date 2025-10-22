« Golden Disc Awards » : mise à l'honneur d'artistes emblématiques de la musique sud-coréenne

Photo : YONHAP News

A l’occasion de son 40e anniversaire, la cérémonie de musique populaire « Golden Disc Awards » a dévoilé hier une sélection des 40 personnalités et groupes les plus influents de la musique coréenne au cours des quatre dernières décennies. Elle a été établie par 50 experts du secteur tels que des producteurs, des compositeurs, des journalistes et des critiques musicaux.La liste réunit aussi bien des légendes telles que Na Hoon-a et Cho Yong-pil que des figures emblématiques des années 1990 comme Shin Seung-hun, Kim Gun-mo ou Seo Tai-ji. S'y retrouve également des grandes stars en solo, dont G-Dragon, Psy, IU et Lim Young-woong.Du côté des groupes, figurent des idoles de la première génération comme H.O.T. et g.o.d, mais aussi TVXQ, BTS et BLACKPINK, qui ont contribué à faire rayonner la k-pop à l’échelle mondiale. A noter que G-Dragon apparaît à la fois en tant que membre de BIGBANG et en tant qu’artiste solo.Enfin, les producteurs Lee Soo-man, Park Jin-young, Bang Si-hyuk et Yang Hyun-suk sont reconnus pour leur rôle d'élargir l'horizon de la k-pop, et plusieurs grands noms de la composition comme Kim Min-ki, Yoo Young-jin et Teddy ont également été mis à l'honneur.