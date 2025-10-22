Festival du film de Newport Beach : Park Chan-wook et Lee Byung-hun récompensés

Photo : YONHAP News

Le réalisateur du film « Aucun autre choix » et son acteur principal ont été récompensés au Festival du film de Newport Beach, en Californie. Ce festival, qui en est cette année à sa 25e édition, est l’un des plus grands événements sur le cinéma indépendant de la région ouest des Etats-Unis.Park Chan-wook a reçu le Global Impact Award, un prix décerné aux personnalités ayant apporté une contribution significative à l’industrie cinématographique mondiale. Lee Byung-hun, pour sa part, s’est vu remettre le Artist of Distinction Award, qui récompense un acteur pour sa performance exceptionnelle dans une œuvre. C’est la première fois que des artistes sud-coréens remportent ces deux distinctions.Le comité d'organisation a expliqué que Lee Byung-hun a laissé une empreinte marquante sur la scène internationale, grâce à son regard artistique aiguisé et à son jeu remarquable, tout en rehaussant le statut du cinéma sud-coréen. Il a été salué pour son interprétation subtile du personnage de Man-soo, un père qui lutte pour assurer la subsistance de sa famille, après avoir perdu soudainement son emploi.