Apec : Wi Sung-lac souligne l'importance de la Déclaration de Gyeongju

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud déploie tous ses efforts pour que le sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec) aboutisse à la « Déclaration de Gyeongju », basée sur l'accord conclu entre les dirigeants des économiques membres.Lors d'une interview avec la KBS, hier, le conseiller présidentiel à la sécurité, a indiqué que Séoul organisait une série de réunions ministérielles pour finaliser le texte et que les quelques points restants à trancher seront réglés très prochainement. Selon lui, le message que véhiculera l'Apec sera celui d'un champ de consultations, destiné à restaurer l'esprit de coopération et de solidarité pour face ensemble aux incertitudes de l'économie mondiale.Wi Sung-lac a précisé que la Corée du Sud assume également le rôle de médiateur entre les Etats-Unis et la Chine, en vue de réussir la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévu en marge du sommet. Le résultat de leurs échanges aura un impact sur les discussions économiques et commerciales qui se dérouleront lors de l'Apec.Concernant la visite du président chinois, qui se rendra pour la première fois en Corée du Sud depuis 2014, le haut fonctionnaire a rappelé la nécessité de nouer des bonnes relations humaines et de communication. Il a ensuite souligné que dans le contexte du conflit commercial sino-américain, Séoul doit trouver des moyens de coopération avec Pékin, en vue d'instaurer une paix et une sécurité régionale encore plus solides, voire la dénucléarisation nord-coréenne.Concernant les relations avec le Japon, Wi Sung-lac s'est engagé à poursuivre le rétablissement de la diplomatie dite de « la navette ». Il a expliqué que la nouvelle Première ministre nippone était considérée comme une politique conservatrice, non pas d'extrême droite. Il s'est dit convaincu par ailleurs que Sanae Takaichi est bien consciente de l'importance des liens avec son pays voisins et que le sommet de l'Apec sera une occasion de réaffirmer ces relations avec Lee Jae Myung.