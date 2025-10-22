Aller au menu Aller à la page

Politique

Séoul temporise les propos de Donald Trump sur Pyongyang

Write: 2025-10-27 10:56:59Update: 2025-10-27 11:04:57

Photo : YONHAP News

Alors que l’expression « puissance nucléaire » employée par Donald Trump au sujet de la Corée du Nord suscite diverses interprétations, Séoul a estimé que les propos du président américain n’impliquaient pas une reconnaissance formelle de celle-ci en tant qu’Etat détenteur de l’arme atomique, mais constituaient une description de la réalité liée à la sophistication de son arsenal nucléaire.

Un responsable du Bureau présidentiel a fait part de cet avis, dimanche, tout en soulignant que la Corée du Sud et les Etats-Unis coopèrent étroitement pour atteindre leur objectif commun de dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Pour rappel, vendredi, lors d’une conférence de presse tenue à bord de son avion présidentiel, Donald Trump avait été interrogé pour savoir s’il restait ouvert à des discussions avec Pyongyang, qui exige d’être reconnue comme puissance nucléaire avant toute reprise du dialogue avec Washington. Il avait alors déclaré que le régime de Kim Jong-un était « une sorte de puissance nucléaire » et qu'il savait le nombre d'armes nucléaires qu'il possède.

Par ailleurs, commentant les propos du président américain selon lesquels l’accord commercial avec Séoul serait « sur le point d’être finalisé », le responsable sud-coréen a estimé qu’il s’agissait du souhait du locataire de la Maison Blanche. Il a ajouté que, bien que les négociations se poursuivent de manière intensive, la date de leur conclusion n’a pas encore été déterminée.
