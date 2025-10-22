Apec : RM de BTS interviendra au « APEC CEO Summit Korea 2025 »

Photo : YONHAP News

RM de BTS prononcera un discours lors de l'« APEC CEO Summit Korea 2025 », prévu du 28 au 31 octobre à Gyeongju, en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).Le leader du groupe de K-pop s'exprimera le 29 octobre lors de la session culturelle. Son allocution portera sur les industries culturelle et créative de la région de l'Apec ainsi que sur le soft power de la K-culture.RM devrait présenter son expérience en tant que membre de BTS, le boysband sud-coréen ayant le plus contribué à la popularité mondiale de la K-pop, voire de la K-culture.Hybe, la société mère de Bighit Music, le label de BTS, est l'un des principaux sponsor de l' « APEC CEO Summit Korea 2025 » et le seul issu du secteur du divertissement. Un stand de promotion sera dressé pour présenter ses activités à l'international, notamment aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Inde.« APEC CEO Summit Korea 2025 » est un forum d'affaires rassemblant les dirigeants des 21 économies membres et ceux du monde des affaires. Ces derniers discuteront des industries innovantes et des nouvelles tendances, susceptibles de transformer le paysage de l'économie mondiale, sous le thème « Beyond, Business, Bridge ».