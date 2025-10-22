Apec : sécurité renforcée à l'aéroport d'Incheon

Photo : YONHAP News

A quelques jours du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu le 31 octobre et le 1er novembre à Gyeongju, l'aéroport international d'Incheon a relevé son niveau de sécurité aéroportuaire au niveau 3 « Vigilance », sur une échelle de cinq.Les contrôles de sécurité par palpation seront ainsi renforcés de même que les contrôles d'immigration. Les chaussures dont le talon dépasse les 3,5 cm devront être retirées pour les scanner. Les articles comme les bouteilles contentant plus de 100 mL de liquide seront catégoriquement bannis à bord.Le personnel de sécurité sera augmenté et la vérification des installations élargie. D'autres mesures seront prises pour prévenir l' inconfort des visiteurs, avec notamment la mise en place d'un guichet d'information dédié aux participants de l'Apec et d'un service payant de livraison de bagages ainsi que l'accroissement du nombre de bus à destination de GyeongjuDe leur côté, les passagers sont appelés à arriver à l'aéroport plus tôt que d'habitude comme les procédures d'enregistrements risquent d'être prolongées.