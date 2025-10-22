Aller au menu Aller à la page

Wi Sung-lac souligne l'intensification des négociations commerciales avec Washington

Write: 2025-10-27 12:05:55Update: 2025-10-27 12:17:58

Photo : KBS News

Alors que plusieurs observateurs se montrent sceptiques quant à la possibilité de finaliser les négociations commerciales entre Séoul et Washington avant le sommet bilatéral prévu ce mercredi, le conseiller présidentiel sud-coréen à la sécurité nationale a déclaré que le chef de l’Etat avait ordonné de « poursuivre les discussions de manière acharnée ».

Invité sur le plateau de l’émission de KBS « Sunday Diagnosis », diffusée hier, Wi Sung-lac a précisé que Lee Jae Myung avait demandé à ce que les négociations se déroulent dans le respect de la rationalité économique et des intérêts nationaux, sans s’attacher à un calendrier particulier. Il a ajouté ne pas être certain que les pourparlers puissent aboutir avant le tête-à-tête entre les présidents sud-coréen et américain, tout en soulignant que le gouvernement redoublait d’efforts pour obtenir des résultats.

Wi Sung-lac a par ailleurs indiqué que des avancées significatives avaient été réalisées sur la question de la révision de l’accord sud-coréano-américain sur l’énergie nucléaire, précisant qu’une entente avait déjà été trouvée lors du sommet bilatéral d’août dernier. Selon lui, les Etats-Unis auraient répondu favorablement à la demande de la Corée du Sud, qui souhaite bénéficier d’une marge de manœuvre équivalente à celle accordée au Japon en matière de retraitement du combustible usé et d’enrichissement d'uranium. Il a précisé que, pour faire passer cette demande, Séoul avait mis en avant sa volonté d’accroître ses dépenses de défense.

Le conseiller présidentiel a toutefois indiqué que le calendrier de l’annonce de l’entente sécuritaire restait encore à déterminer, ajoutant qu’elle pourrait être rendue publique soit à l’occasion du prochain sommet bilatéral, soit après la conclusion définitive de l’accord commercial.
