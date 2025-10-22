Apec : le Minjoo propose de suspendre les disputes politiques

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a proposé à l'opposition de suspendre leur bras de fer durant le sommet de l'Apec, prévu cette semaine à Gyeongju. Il a rappelé que les partis politiques s'étaient mis d'accord sur cette « trêve » lors des Jeux Olympiques de Séoul 1988 et de la Coupe du Monde de football 2002, organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon.Jung Chung-rae, le chef de file de la formation de centre-gauche, a annoncé aujourd'hui s'en tenir aux déclarations politiques indispensables, s'abstenant de tout propos polémique.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a répondu qu'il apporterait son soutien. Mais il a toutefois voulu préciser que le délai des négociations commerciales avec les Etats-Unis, fixé par le gouvernement, arrive à leur terme durant l'Apec. Le patron du groupe parlementaire du mouvement conservateur a rappelé qu'un accord-cadre n'est pas encore finalisé. Song Eon-seok, a appelé le gouvernement à se mettre en garde contre la conclusion d'un accord « vide ».Par ailleurs, la troisième semaine de l'audit parlementaire sur les activités de l'exécutif débute aujourd'hui. La Commission des services financiers (FSC) sera questionnée, notamment sur les mesures immobilières, rendues publiques le 15 octobre dernier.