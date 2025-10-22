Négociations commerciales : Séoul et Washington peinent à s’accorder sur les investissements de 350 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a déclaré que les discussions commerciales avec Washington restaient dans une impasse, notamment concernant les investissements de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis promis par Séoul.Dans un entretien daté du 24 octobre et publié aujourd'hui par Bloomberg News, le chef de l’État a affirmé que « les deux parties demeurent bloquées sur la plupart des points essentiels » du dossier. Selon lui, le mode d’investissement, le volume, le calendrier ainsi que les mécanismes de partage des pertes et des bénéfices constituent encore « des obstacles majeurs ». Le média américain a estimé que ces propos pourraient laisser entendre que l’accord commercial ne sera pas finalisé avant le sommet prévu avec Donald Trump, mercredi.Le président sud-coréen a toutefois précisé que les pourparlers se poursuivaient, tout en ajoutant qu'un retard dans les négociations ne signifie pas nécessairement un échec. D'après lui, la Corée du Sud, en tant qu’alliée et amie des États-Unis, doit parvenir à un résultat raisonnable acceptable pour tous.