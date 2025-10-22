Apec : nombreux événements économiques et commerciaux

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé, aujourd'hui, que les différents événements économiques prévus en marge de l'Apec, contribueront à renforcer la position mondiale des entreprises du pays et constitueront une occasion précieuse de faire connaître la capacité de l'industrie sud-coréenne à relever les défis mondiaux tels que la transition vers l'intelligence artificielle et le changement climatique.Dans son communiqué, le ministère a indiqué vouloir optimiser les synergies et les résultats entre ces manifestations, créer un espace de communication entre les entreprises locales et étrangères, identifier des projets de coopération, promouvoir les investissements et accroître les exportations.Dans ce but, le ministère organisera divers événements liés aux exportations et aux investissements, en coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI) et l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), entre autres.Quant au « APEC CEO Summit Korea 2025 », prévu du 28 au 31 octobre à Gyeongju, il deviendra une occasion de discuter de plusieurs sujets dont l'IA. Environ 1 700 participants échangeront au cours de vingt sessions dédiées, entre autres, à la numérisation, la durabilité, la bio santé et les finances.Parallèlement, un forum sur le futur et la technologie se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 octobre, à Gyeongju. Les experts et les entreprises spécialisés dans les industries clé dont l'IA, la défense et la construction navale échangeront leur vision en la matière. De plus, le showcase des technologies sud-coréennes aura lieu pour faire découvrir celles de pointe de Samsung Electronis, LG Electronics, Hyundai Motor et SK.Enfin, une manifestation consacrée aux consultations à l'exportation sera tenue d'ici le 7 novembre dans de nombreuses grandes villes dont Séoul, Busan et Daegu. Près de 1 700 acheteurs y sont attendus.