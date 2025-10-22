Sommet de l'Asean : Lee Jae Myung promet de renforcer la coopération entre Séoul et l'Asean

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a déclaré s’engager à renforcer la coopération de son pays avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), dans un discours prononcé lors du sommet de l’organisation régionale tenu ce lundi à Kuala Lumpur, en Malaisie.Lee Jae Myung a insisté sur les liens de voisinage qui, selon la tradition coréenne, pourraient être assimilés à une relation de parenté, tout en passant en revue l’état de leur coopération. Il a notamment rappelé que l’Asean constituait l’un des trois principaux partenaires commerciaux de la Corée du Sud et que Séoul investissait dans son avenir par le biais de son aide publique au développement (APD), qui a atteint 8,5 milliards de dollars. Il a également souligné le rôle des entreprises sud-coréennes de l’automobile, de l’acier et de l’électronique dans l’industrialisation et la croissance économique de la région, avant d’ajouter que les deux parties avaient conclu un partenariat stratégique global l’an dernier.Le chef de l’Etat a ensuite présenté la « vision CSP », qui consiste à positionner Séoul comme un « contributeur » à la réalisation des rêves de l’Asean, un « tremplin » pour sa croissance et son innovation, et un « partenaire » pour la paix et la stabilité.Enfin, Lee Jae Myung a mis l’accent sur l’engagement de son pays face aux défis régionaux tels que la lutte contre la criminalité transnationale, la sécurité maritime et la gestion des catastrophes. Il a notamment dénoncé la prolifération des complexes d’escroqueries en ligne, souvent installés dans les zones frontalières à l’abri de la loi, ainsi que la multiplication des jeunes victimes de crimes transnationaux. Le président a affirmé sa volonté de renforcer la coopération pénale et judiciaire avec l’Asean pour remédier à ces problèmes, ajoutant que l’Agence de police sud-coréenne travaillerait main dans la main avec l’Aseanapol, l’organisation de coopération policière d’Asie du Sud-Est, afin d’éradiquer les centres criminels.