Séoul estime peu probable une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un

Lors d’un point de presse aujourd’hui, la troisième secrétaire adjointe à la sécurité nationale, a déclaré que toute rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord marquerait le point de départ de tout processus, en précisant que le président sud-coréen ne juge pas indispensable la participation de la Corée du Sud.
Interrogée sur la possibilité d’un entretien entre Donald Trump et Kim Jong-un en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), Oh Hyun-joo a estimé que l’hypothèse d’un tel sommet restait très peu probable, tout en ajoutant que si une telle situation devait se produire, Séoul disposerait des moyens nécessaires pour réagir rapidement.
A la question de savoir si cela impliquait une éventuelle présence de Lee Jae Myung à Panmunjom, la responsable a répondu qu’il convenait de distinguer les conjectures des attentes, soulignant que la présidence considère la probabilité d’un tel scénario très faible.