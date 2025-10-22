Séoul estime peu probable une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Lors d’un point de presse aujourd’hui, la troisième secrétaire adjointe à la sécurité nationale, a déclaré que toute rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord marquerait le point de départ de tout processus, en précisant que le président sud-coréen ne juge pas indispensable la participation de la Corée du Sud.Interrogée sur la possibilité d’un entretien entre Donald Trump et Kim Jong-un en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), Oh Hyun-joo a estimé que l’hypothèse d’un tel sommet restait très peu probable, tout en ajoutant que si une telle situation devait se produire, Séoul disposerait des moyens nécessaires pour réagir rapidement.A la question de savoir si cela impliquait une éventuelle présence de Lee Jae Myung à Panmunjom, la responsable a répondu qu’il convenait de distinguer les conjectures des attentes, soulignant que la présidence considère la probabilité d’un tel scénario très faible.