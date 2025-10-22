Apec : ouverture de la semaine du sommet 2025 à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Ce lundi marque le début du programme officiel de la semaine du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), qui réunira les dirigeants des 21 économies membres à Gyeongju, dans le sud-est de la Corée du Sud.Aujourd’hui et demain, la réunion finale des hauts fonctionnaires de l’Apec (CSOM) se tient sous la présidence de Séoul afin de discuter des principaux thèmes du sommet 2025 que sont la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle et la réponse aux changements démographiques.Les résultats de ces discussions seront présentés lors de la réunion ministérielle conjointe de l’Apec sur les affaires étrangères et le commerce, prévue mercredi et jeudi, chargée des derniers préparatifs de la rencontre des dirigeants de la plus importante plateforme de coopération régionale au monde.Le sommet sera présidé par le chef de l’Etat sud-coréen, Lee Jae Myung, du 31 octobre au 1er novembre. A cette occasion, une déclaration baptisée du nom de la ville hôte pourrait être adoptée, reprenant les points d’accord trouvés entre les participants. Elle pourrait afficher un certain niveau de soutien au libre-échange, dans un contexte commercial marqué par le protectionnisme américain.Par ailleurs, plusieurs sommets bilatéraux sont programmés en marge de l’agenda officiel de l’Apec. Ce mercredi, Lee Jae Myung s’entretiendra avec Donald Trump, qui doit rencontrer le lendemain son homologue chinois, Xi Jinping. Les dirigeants sud-coréen et chinois se retrouveront en tête-à-tête samedi.Enfin, de nombreux événements économiques et commerciaux ont lieu en parallèle, notamment le sommet des PDG de l’Apec, prévu du 28 au 31 octobre, qui réunira des entrepreneurs de premier plan de la région, dont Jensen Huang, dirigeant de Nvidia.