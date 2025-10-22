Séoul veut renforcer sa coopération avec l’Amérique latine dans les minéraux critiques

Photo : YONHAP News

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 7e édition du Sommet économique Corée–Amérique latine, tenue ce matin à l’hôtel Conrad à Séoul, le ministre sud-coréen de l’Économie et des Finances a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les pays latino-américains dans le domaine des minéraux critiques.Koo Yun-cheol a rappelé que la région constitue un réservoir de ressources représentant 30 % des minéraux critiques mondiaux, ajoutant que le partenariat doit se concentrer sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement.Le ministre a également mis l’accent sur le développement des infrastructures énergétiques, en indiquant que près de 60 % de la production d’électricité sur le continent provient de sources propres. Selon lui, cette zone, riche en énergies renouvelables, et la Corée du Sud, forte de son expertise dans la construction d’infrastructures et de centrales, peuvent devenir des partenaires stratégiques dans la transition énergétique mondiale.Enfin, il a estimé que la combinaison des technologies de pointe des entreprises sud-coréennes et de la maturité numérique élevée de leurs homologues latino-américains pourrait constituer un atout majeur pour la transformation mondiale de l’intelligence artificielle.