Perquisition chez l’ex-Premier ministre Hwang Kyo-ahn

Photo : YONHAP News

L'équipe d'enquête dirigée par le procureur spécial Cho Eun-suk, chargée de faire la lumière sur les soupçons de complot et d’incitation à l’insurrection liés à la loi martiale du 3 décembre, a procédé ce matin une perquisition au domicile de Hwang Kyo-ahn, situé dans le district de Yongsan à Séoul.Le mandat de perquisition a été exécuté à la suite d’une plainte déposée par un groupe civique accusant l’ex-Premier ministre d’avoir encouragé un mouvement insurrectionnel. Les enquêteurs ont précisé qu’il était entendu en tant que suspect et que son domicile constituait le seul lieu visé par l’opération.La plainte, déposée en mars dernier, affirmait qu’à l’approche du verdict de la Cour constitutionnelle sur la destitution de l’ancien président Yoon Suk Yeol, les menaces, les appels à la sédition et les incitations à l’émeute par des groupes insurrectionnels avaient atteint un niveau alarmant.