Donald Trump se dit prêt à revoir Kim Jong-un durant sa visite en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Donald Trump a réaffirmé son souhait de rencontrer à nouveau Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie. Il a déclaré qu’il « aimerait beaucoup » revoir le dirigeant nord-coréen, lundi, lors d’un échange avec les journalistes à bord de son avion le conduisant de la Malaisie au Japon.Le président américain n’a pas exclu de prolonger son voyage afin de rendre possible cette rencontre. Il a précisé qu’il serait en Corée du Sud, dernière étape de sa tournée asiatique, et qu’il pourrait donc « être là-bas ». Pour certains observateurs, cette expression laisse entendre qu’il pourrait se déplacer personnellement pour aller retrouver Kim Jong-un, qu’il a vu pour la dernière fois en juin 2019, lors d’une rencontre surprise organisée à Panmunjom, à la frontière intercoréenne. Donald Trump a également évoqué un éventuel allègement des sanctions pour inciter Pyongyang à renouer le dialogue.Pour rappel, le locataire de la Maison Blanche a déjà, à plusieurs reprises, exprimé sa volonté de revoir le dirigeant nord-coréen lors de son séjour en Corée du Sud les 29 au 30 octobre, à l’occasion du sommet de l’Apec à Gyeongju. Vendredi dernier, il s’était dit disposé à engager de nouvelles discussions avec lui.