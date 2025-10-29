Vladimir Poutine rencontre la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le président russe a reçu, lundi, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères. Selon les images diffusées par le Kremlin, il a déclaré que les relations entre la Russie et la Corée du Nord « évoluaient conformément au plan » et a chargé son interlocutrice de transmettre « ses chaleureuses salutations » à Kim Jong-un.Vladimir Poutine a notamment évoqué leur dernière rencontre à Pékin le 3 septembre, rappelant qu’ils avaient discuté en profondeur des perspectives de développement des relations bilatérales. Choe Son-hui a, de son côté, remercié le dirigeant russe de lui avoir accordé cet entretien et a ajouté avoir entendu parler de « l’atmosphère chaleureuse » qui avait régné lors du sommet nord-coréano-russe.A cette rencontre étaient également présents l’ambassadeur de Corée du Nord en Russie, Sin Hong-chol, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi que le conseiller du président russe pour les affaires étrangères, Iouri Ouchakov.Le Kremlin n’a pas dévoilé les détails de leurs discussions, mais les deux parties auraient échangé sur les relations entre Pyongyang, Washington et Moscou. Il est également possible que Choe Son-hui ait présenté la position de son pays concernant la tenue éventuelle d’un nouveau sommet nord-coréano-américain, à l’occasion du séjour de Donald Trump en Corée du Sud les 29 et 30 octobre.Cependant, pour certains observateurs, la probabilité d’une telle rencontre reste faible, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne devant effectuer une tournée en Russie puis en Biélorussie jusqu’au 29 octobre.