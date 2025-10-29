Sommet de l'Asean : Lee Jae Myung s'entretient avec Anwar Ibrahim et Hun Manet

Photo : YONHAP News

Pour le dernier jour de son déplacement à Kuala Lumpur à l'occasion du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), le président de la République s’est entretenu en tête-à-tête, hier, avec le Premier ministre malaisien. Les deux hommes se sont réjouis de l’aboutissement des négociations visant à conclure un accord de libre-échange entre leurs pays. Ils ont exprimé leur espoir que ce traité commercial servira de base pour multiplier les échanges commerciaux et les investissements ainsi que pour accélérer leur collaboration dans les industries stratégiques, dont l’intelligence artificielle.Anwar Ibrahim a qualifié la Corée du Sud d’important partenaire « fiable » qui permettra à son pays de renforcer ses capacités de défense nationale. Il a par ailleurs manifesté son soutien aux efforts de Séoul pour instaurer la paix dans la péninsule.Plus tôt dans la journée d’hier, Lee Jae Myung a eu une entrevue bilatérale avec le Premier ministre cambodgien, Hun Manet. La lutte contre les escroqueries en ligne a été au cœur de leur conversation. Les deux dirigeants sont alors convenus de mettre en place le mois prochain une task force conjointe, chargée exclusivement des jeunes sud-Coréens impliqués, volontairement ou non, dans des centres d'arnaque en ligne au Cambodge. Le nombre de policiers sud-coréens concernés sera déterminé dans les meilleurs délais.Durant le sommet de l'Asean, Lee Jae Myung a souligné la nécessité d’élargir la coopération entre son pays et la principale organisation régionale. Il a promis de se préparer à accueillir en 2029 le sommet spécial Séoul-Asean. Il a également pris part à une rencontre réunissant les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres de l’association, ainsi que des trois principaux pays de l’Asie du Nord-Est.