PIB réel : hausse de 1,2 % au troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Au troisième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 1,2 %, par rapport à la période avril-juin. Soit 0,1 point plus élevé que ce qu’avait prévu la Banque de Corée (BOK) dans son précédent point de conjoncture.La hausse a notamment été tirée par la consommation privée et les exportations, qui ont augmenté respectivement de 1,3 et 1,5 %. Même constat pour la consommation gouvernementale (+1,2 %) et pour les investissements dans les biens d’équipement (+2,4 %). A l’inverse, les investissements dans la construction se sont contractés de 0,1 %, une baisse qui se poursuit depuis six trimestres.En ce qui concerne les échanges commerciaux, les exportations et les importations ont bondi de 1,5 et de 1,3 %, favorisées respectivement par les ventes des puces électroniques et des automobiles, ainsi que des machines et des équipements.Egalement entre juillet et septembre, le revenu national brut (RNB) réel s’est accru de 0,7 % sur trois mois.