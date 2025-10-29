Lee Jae Myung et Sanae Takaichi devraient se rencontrer jeudi

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et la nouvelle Première ministre japonaise devraient tenir leur premier sommet bilatéral ce jeudi. C’est ce qu’a rapporté, mardi, l'Asahi Shimbun, indiquant que les deux gouvernements coordonnent actuellement les modalités de l’événement.Selon le quotidien nippon, Sanae Takaichi devrait arriver en Corée du Sud le 30 octobre et s’entretenir le jour même avec Lee Jae Myung, avant de participer au sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), qui s’ouvrira le lendemain à Gyeongju.Pour rappel, après l’entrée en fonction de la nouvelle dirigeante japonaise le 21 octobre, le chef de l’Etat sud-coréen avait exprimé, sur les réseaux sociaux, son souhait de la rencontrer à l’occasion du sommet de l’Apec.En outre, le conseiller présidentiel sud-coréen à la sécurité nationale, Wi Sung-lak, s’était rendu à Tokyo les 21 et 22 octobre pour rencontrer plusieurs responsables politiques et gouvernementaux japonais, dont Keiichi Ichikawa, récemment nommé directeur général du secrétariat de la sécurité nationale. Cette visite avait été l’occasion pour Séoul d’afficher sa volonté d’assurer la continuité des relations bilatérales, notamment à travers la « diplomatie de la navette ».Bien que connue pour ses positions ultra-conservatrices et nationalistes, Sanae Takaichi attache de l’importance aux relations avec la Corée du Sud, comme elle l’a déjà montré lors de la conférence de presse tenue après son investiture. Ainsi, lors de son premier sommet avec Lee Jae Myung, elle devrait souligner la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, dans un contexte international marqué par des tensions croissantes.