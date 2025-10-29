Photo : YONHAP News

Dans une interview avec le quotidien Izvestia, hier, Andreï Rudenko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé que des discussions étaient en cours avec la Corée du Sud pour la reprise des vols directs entre les deux pays. Ces liaisons avaient été interrompues en raison de « l’opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine, en février 2022.A ce sujet, l’ambassadeur russe à Séoul avait auparavant déclaré que le gouvernement sud-coréen ferait bien d’arrêter d’appliquer les sanctions internationales contre Moscou. Georgy Zinoviev avait également affiché son soutien au rétablissement des vols directs entre les deux pays.Avant le conflit russo-ukrainien, Korean Air et Aeroflot opéraient des liaisons directes entre les villes d'Incheon, Gimpo et Busan et celles de Moscou, Saint-Pétersboug et Vladivostok.Le média russe a par ailleurs évoqué le fait que le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a exhorté son homologue russe à créer une ambiance favorable aux activités des entreprises de son pays implantées en Russie, lors de leur rencontre le mois dernier à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Selon le journal, les préoccupations bilatérales pourraient être mises en discussions dans le cadre des sommets de l’Asean et de l’Apec, qui se tiennent respectivement à Kuala Lumpur et à Gyeongju.Izvestia a estimé la Corée du Sud comme étant le pays le plus amical envers la Russie parmi les Etats qui imposent des mesures punitives à son encontre.