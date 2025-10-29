Troisième anniversaire de la tragédie d’Itaewon : une cérémonie commémorative prévue demain

Photo : YONHAP News

Pour commémorer le troisième anniversaire de la bousculade mortelle d’Itaewon, une cérémonie sera organisée demain sur la place de Gwanghwamun, à Séoul, par le gouvernement, l’association des familles des victimes et la municipalité.L’événement devrait réunir environ 2 000 personnes, parmi lesquelles le Premier ministre Kim Min-seok, des représentants des partis politiques, des milieux religieux, des organisations civiques ainsi que des citoyens préinscrits.La cérémonie débutera à 10h29 pour marquer la date du drame, avec le retentissement d’une sirène dans la capitale et une minute de silence en hommage aux victimes. Après le message du représentant des familles endeuillées, se succéderont une projection vidéo, des allocutions, la récitation d’un poème et une performance commémorative. Parmi les intervenants figureront notamment le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, et l’actrice Moon So-ri. Un représentant des proches des victimes étrangères prendra également la parole.Pour rappel, le 29 octobre 2022, en pleines festivités d’Halloween, une bousculade survenue dans une ruelle étroite du quartier d’Itaewon à Séoul avait fait 159 morts, dont 26 étrangers.