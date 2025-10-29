Affaire du chaman Geonjin : l'accusé affirme avoir parlé directement avec Kim Keon-hee lors de la remise de cadeaux

Photo : YONHAP News

Le chaman Jeon Seong-bae, connu sous le pseudonyme de « Geonjin », a comparu aujourd’hui pour sa deuxième audience. Il avait déjà reconnu avoir transmis à l’ex-première dame plusieurs cadeaux offerts par un haut responsable de l'Église de l’Unification.Pour la première fois devant la cour, il a déclaré avoir « parlé directement » avec Kim Keon-hee à chaque remise de biens pour s’assurer qu’elle les avait bien reçus. Selon lui, elle se serait d’abord montrée réticente à recevoir ces présents, avant de les accepter après avoir été convaincue. Une fois le premier accepté, elle aurait reçu les suivants plus facilement.L’accusé soutient avoir simplement servi d’intermédiaire pour la transmission de ces objets. Cependant, lors d’une audience précédente, un message de sollicitation que Yoon Young-ho, ancien numéro deux de l’Église, lui a envoyé au sujet d'un collier d’une valeur d’environ 60 millions de wons, a été rendu public et infirme cette position.