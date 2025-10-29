Immobilier : les ménages s’attendent à une hausse des prix

Photo : YONHAP News

Les attentes des consommateurs quant à une hausse des prix de l’immobilier ont atteint leur niveau le plus élevé en quatre ans, malgré les nouvelles mesures gouvernementales visant à les contenir.Selon les données publiées ce mardi par la Banque de Corée (BOK), l’indice des perspectives des prix des logements résidentiels s’est établi à 122 en octobre, en progression de 10 points par rapport au mois précédent. C'est le plus haut depuis octobre 2021, lorsque l’indice avait atteint 125, ainsi que de la plus forte hausse mensuelle depuis avril 2022.Cet indicateur reflète les anticipations actuelles des consommateurs concernant l’évolution des prix des logements dans un an. Un indice supérieur à 100 signifie que les personnes prévoyant une hausse sont plus nombreuses que celles s’attendant à une baisse.La banque centrale a précisé que les effets des mesures immobilières annoncées par le gouvernement le 15 octobre dernier ne sont pas pleinement reflétés dans ces résultats, issus d’une enquête menée du 14 au 21 octobre, avec 75 % des réponses recueillies le premier jour.Par ailleurs, l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a reculé de 0,3 point sur un mois pour s’établir à 109,8 en octobre, enregistrant son deuxième mois consécutif de baisse. Ce chiffre correspond également à son niveau le plus bas depuis juin dernier lorsqu’il était tombé à 108,7. La BOK attribue cette détérioration du moral des ménages à la prolongation des négociations commerciales entre Séoul et Washington ainsi qu’à l’aggravation des tensions économiques entre les Etats-Unis et la Chine.