Négociations tarifaires : toujours pas de compromis définitif entre Séoul et Washington

Photo : KBS News

La Corée du Sud estimait avoir de meilleures chances de boucler ses négociations tarifaires avec les Etats-Unis avant un nouveau tête-à-tête entre leurs dirigeants, prévu demain en marge du sommet de l’Apec, à Gyeongju. Cependant, il n’est toujours pas certain que les deux pays y parviennent.Interrogé par les journalistes à bord d'Air Force One en direction de Tokyo, Donald Trump s’est néanmoins montré confiant quant à la possibilité de trouver un compromis. Mais son secrétaire au Trésor a fait preuve de prudence. Pour Scott Bessent, si des progrès ont été réalisés sur l’ensemble des dossiers, il reste encore beaucoup de détails à régler. Il est donc difficile de prévoir l’issue des négociations d’ici demain.Le 24 octobre, avant de partir pour la Malaisie, la première étape de sa tournée en Asie, le président américain avait également martelé que l’aboutissement était proche, et que si Séoul y était prêt, il l’était lui aussi. Une déclaration toutefois perçue comme une pression sur la Corée du Sud pour qu’elle mette à exécution son plan initial d’investissements de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, sans le modifier. L’administration de Lee Jae Myung souhaite réduire le montant et échelonner aussi son paiement.En attendant la venue de Donald Trump, le ministre sud-coréen du Commerce, Kim Jung-kwan, et son homologue américain, Howard Lutnick, ont poursuivi les discussions en visioconférence à ce sujet. Ils ont tenté d’arriver à un accord in extremis, mais en vain.