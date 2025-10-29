Apec : la réunion finale des hauts fonctionnaires s’est achevée

Photo : YONHAP News

La réunion finale des hauts fonctionnaires du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (CSOM), premier rendez-vous officiel de la semaine de l'Apec, s’est achevée ce matin à Gyeongju.Les représentants des 21 économies membres ont procédé aux derniers ajustements de l’agenda de l'édition 2025 de l'évènement régional. Leurs conclusions seront présentées à la session ministérielle conjointe de l'Apec sur les affaires étrangères et le commerce, prévue à partir de demain pour deux jours.Cette rencontre approfondira les principaux thèmes proposés par Séoul, notamment « la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle » et « la réponse aux changements démographiques ». L’adoption d’une déclaration conjointe au niveau ministériel est particulièrement attendue.A l’issue de ces travaux, le sommet des dirigeants se tiendra les 31 octobre et 1er novembre sous la présidence de Lee Jae Myung.