Apec : la réunion finale des hauts fonctionnaires s’est achevée

La réunion finale des hauts fonctionnaires du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (CSOM), premier rendez-vous officiel de la semaine de l'Apec, s’est achevée ce matin à Gyeongju.
Les représentants des 21 économies membres ont procédé aux derniers ajustements de l’agenda de l'édition 2025 de l'évènement régional. Leurs conclusions seront présentées à la session ministérielle conjointe de l'Apec sur les affaires étrangères et le commerce, prévue à partir de demain pour deux jours.
Cette rencontre approfondira les principaux thèmes proposés par Séoul, notamment « la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle » et « la réponse aux changements démographiques ». L’adoption d’une déclaration conjointe au niveau ministériel est particulièrement attendue.
A l’issue de ces travaux, le sommet des dirigeants se tiendra les 31 octobre et 1er novembre sous la présidence de Lee Jae Myung.