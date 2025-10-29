Washington doute de la maîtrise de la technologie hypersonique par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord a récemment annoncé avoir testé de nouveaux missiles hypersoniques, les Etats-Unis mettent en doute sa maîtrise réelle de cette technologie.Un haut responsable des autorités militaires américaines a déclaré, le 22 octobre lors d’un briefing en ligne, qu’aucune preuve ne permettait de confirmer que Pyongyang possédait effectivement des capacités hypersoniques. Selon lui, le régime nord-coréen continue d’intégrer cette technologie dans ses essais de missiles, mais n’est pas encore parvenu à la maîtriser pleinement.Le responsable a en outre souligné les progrès réalisés par la Corée du Nord dans sa quête de la technologie de rentrée atmosphérique pour les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), tout en ajoutant qu’elle n’avait pas encore démontré la pleine performance de ses missiles à toutes les phases de vol, y compris la rentrée. Il a ensuite exprimé ses inquiétudes concernant le soutien promis par la Russie dans le domaine spatial en contrepartie du déploiement de troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine.Pour rappel, le 22 octobre, le régime de Kim Jong-un avait tiré deux projectiles à courte portée. Le lendemain, il avait affirmé qu’il s’agissait de missiles hypersoniques.