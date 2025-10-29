K-food : exportations record

Photo : YONHAP News

Les exportations de produits alimentaires sud-coréens ont atteint un niveau record entre janvier et septembre, selon les données publiées aujourd’hui par le Service national des douanes (KCS). Leur montant cumulé s’est élevé à 8,48 milliards de dollars, soit une hausse de 8,9 % par rapport à la même période en 2024.Les aliments transformés, qui représentent plus de 60 % du total, ont progressé de 6,7 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars. Les ventes d’algues séchées se sont accrues de 11,2 %, tandis que celles de produits carnés ont connu une hausse de 50,3 %. Les États-Unis, la Chine et le Japon totalisent à eux trois un peu plus de la moitié des envois à l’étranger.Le KCS estime que, outre le succès du film d’animation « KPop Demon Hunters », la tenue du sommet de l’Apec à Gyeongju contribuera à renforcer l’intérêt mondial pour la gastronomie sud-coréenne. A cette occasion, le gouvernement a désigné 29 organismes et entreprises comme partenaires officiels afin de présenter aux dirigeants étrangers et aux médias internationaux plusieurs plats emblématiques et les confiseries traditionnelles sud-coréens.