Sommet de l’Asean : les dirigeants évoquent un renforcement des échanges commerciaux

Photo : YONHAP News

Lors de la deuxième journée du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), hier à Kuala Lumpur, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres ont multiplié les réunions bilatérales et multilatérales afin de renforcer la coopération économique et commerciale.A cette occasion, les dirigeants ont participé au sommet du partenariat économique régional global (RCEP), vaste accord de libre-échange réunissant quinze économies de la région. Ils ont échangé sur l’élargissement du marché libre, la coopération en matière de commerce et d’investissement, le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement, ainsi que la numérisation. Ils ont également évoqué les moyens d’atténuer l’impact du protectionnisme à travers le RCEP, qui regroupe environ 30 % du PIB et de la population mondiaux.Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président de l'Asean 2025, a souligné l’importance particulière de cette rencontre, la première depuis la signature du partenariat en 2020, en pleine pandémie de COVID-19. Il a ajouté que les valeurs de résilience et de prospérité partagée, au cœur de l’esprit du RCEP, illustrent plus que jamais la dimension stratégique de cette réunion.