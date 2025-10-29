Pyongyang teste des missiles de croisière à la veille de la visite de Donald Trump en Corée du Sud

Photo : KCNA / Yonhap News

Pyongyang s’est livré à une nouvelle provocation à la veille de la visite du président américain en Corée du Sud. Son agence de presse officielle a annoncé, ce mercredi, que le Bureau général des missiles avait procédé, hier, à des essais de missiles de croisière stratégiques mer-sol en mer Jaune.Selon la KCNA, les projectiles ont été lancés verticalement et ont suivi une trajectoire prédéfinie pendant environ deux heures avant d’atteindre leurs cibles. La distance parcourue n’a toutefois pas été précisée.Ce tir s’est déroulé en l’absence de Kim Jong-un et n’a pas été rapporté par les médias destinés aux habitants, tels que le quotidien Rodong Sinmun ou la radio KCBS.Le vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, Pak Jong-chon, qui y a assisté, a déclaré que d'importants progrès avaient été réalisés dans la mise en œuvre opérationnelle des forces nucléaires, conformément au plan stratégique du parti. Il a souligné que la poursuite des essais visant à évaluer la fiabilité et la crédibilité des armes d’attaque stratégiques s’inscrivait dans le cadre du prolongement de l’exercice de la dissuasion de guerre, tout en appelant à un renforcement constant des capacités de combat de la Corée du Nord.Pyongyang a ainsi mené cette nouvelle démonstration de force tout en restant silencieux face aux propositions de Donald Trump pour une nouvelle rencontre avec Kim Jong-un lors de son séjour dans la péninsule, à l’occasion du sommet de l’Apec.