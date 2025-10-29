Aller au menu Aller à la page

Apec : désaccord sur le soutien au libre-échange dans la déclaration finale

Write: 2025-10-29 09:49:52Update: 2025-10-29 10:55:39

Apec : désaccord sur le soutien au libre-échange dans la déclaration finale

Photo : YONHAP News

Alors que le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) s'ouvre ce vendredi à Gyeongju, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué que les Etats-Unis et la plupart des autres membres de l'organisation ne s'accordaient pas sur la question d'inclure une mention sur le soutien au libre-échange dans la déclaration commune qui doit être adoptée.

Lors de l’audit parlementaire de son ministère mené par la commission des affaires étrangères et de la réunification, mardi, Cho Hyun a souligné que parvenir à une entente s’avérait plus difficile que prévu. Il a rappelé que les sommets de l’Apec n’avaient pas toujours abouti à une déclaration commune et assuré que des efforts étaient en cours afin d’élaborer un texte par consensus.

Par ailleurs, dans une récente contribution à la revue Global Asia, publiée par la Fondation Asie de l’Est, le chef de la diplomatie sud-coréenne a estimé que la formule autrefois universelle de « commerce libre, ouvert et équitable » ne faisait plus l’unanimité, ajoutant que l’ordre économique international ne pouvait pas revenir au passé. Il a enfin souligné l’importance de « renouer avec le dialogue, la résolution des problèmes et la conviction que le partenariat régional demeure indispensable ».
