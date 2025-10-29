Apec : Séoul et Washington devraient signer un accord de coopération technologique

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis devraient signer un accord destiné à renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’informatique quantique et la 6G. C’est ce qu’a rapporté mardi l’agence Bloomberg.La signature devrait avoir lieu ce mercredi à Gyeongju, à l’occasion de l’entretien bilatéral entre le président sud-coréen Lee Jae Myung et son homologue américain Donald Trump, en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec).Selon les termes de l’accord, les deux pays s’engageraient à renforcer les contrôles à l’exportation des technologies d’IA, à alléger les charges réglementaires pesant sur les entreprises technologiques et à faciliter le stockage et l’utilisation des données dans différents emplacements géographiques.Le texte devrait également prévoir le renforcement des chaînes d’approvisionnement dans les domaines des biotechnologies et des produits pharmaceutiques, la protection des avancées en matière de technologie quantique, ainsi que la promotion de partenariats dans les secteurs spatial et des télécommunications 6G.D’après Bloomberg, Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, signataire de l'accord pour Washington, a indiqué que l’administration Trump redéfinissait le leadership américain en matière de technologie à travers les partenariats conclus avec ses alliés, tels que la Corée du Sud. Les Etats-Unis ont en effet récemment signé des accords similaires avec le Japon et le Royaume-Uni. Une démarche qui s’inscrirait également dans le cadre de leurs efforts pour contrecarrer l’essor technologique de la Chine.